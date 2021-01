Catania, Tacopina arriva il 15 gennaio insieme a Zuculini

Il primo colpo di mercato, sessione invernale, del Catania, come anticipato in esclusiva da Itasportpress.it, è Franco Zuculini. Una operazione firmata Joe Tacopina che da anni è un estimatore del calciatore argentino che ha avuto già al Venezia. Accordo quasi concluso come conferma l’avvocato italo-americano a Itasportpress: “Sarò a Catania il 15 gennaio ma forse arriverò 24 ore dopo e spero che si metta nero su bianco sulla questione del passaggio di proprietà del Calcio Catania al mio gruppo. Oggi so che c’è stato l’incontro dei soci Sigi e ho avuto dall’avvocato Salvo Arena l’esito. Spero che vada tutto bene ma non mi sento di anticipare nulla. Ferraù dice che tutto è fatto? Se lo dice lui…comunque spero che vada così, io sono ottimista tanto da aver chiuso per il centrocampista Franco Zuculini che probabilmente verrà con me a Catania il 15 gennaio”. Il primo colpo di mercato di Tacopina per rinforzare la squadra etnea è davvero sensazionale.