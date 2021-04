Catania, Tacopina arriverà domenica mattina

Altra giornata di attesa e speranza per i tifosi del Catania che attendono notizie confortanti dalla Sigi in merito alla rimodulazione del debito con l’Agenzia delle Entrate e con il Comune di Mascalucia. Documenti da consegnare, problemi vari e risposte che non arrivano alzano la tensione in attesa del benedetto closing. Freme anche a 1200 km di distanza l’avvocato italo americano Joe Tacopina che si trova in Italia da tre giorni, come anticipato ieri da Itasportpress.it.

DOMENICA AL CIBALI – Il tycoon newyorkese ha anticipato l’arrivo nel Belpaese per ragioni di lavoro essendo stato impegnato a Milano ma da domenica mattina il suo unico pensiero sarà il Catania. Joe Tacopina infatti, come appreso da Itasportpress.it, sbarcherà all’aeroporto etneo giorno 11 aprile e poi nel pomeriggio assisterà al match dei rossazzurri contro il Potenza al Massimino alle ore 15. Saranno giorni di grande lavoro per l’avvocato che spera presto di prendersi il Calcio Catania. Troppi rinvii, troppi messaggi lo hanno confuso. “Sarò a Catania per seguire da vicino come stanno procedendo le operazioni” ha detto Tacopina a Itasportpress.it proprio questa sera.