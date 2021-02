Catania, Tacopina cambia programma per il closing a marzo

Il closing previsto per il 25 febbraio per il passaggio del Calcio Catania al gruppo rappresentato da Joe Tacopina è saltato come era ormai prevedibile visto le difficoltà che sta avendo la Sigi per la rimodulazione del debito con il Comune di Mascalucia e l’Agenzia delle Entrate. L’avvocato italoamericano però resta ancora ottimista che rileverà a marzo il sodalizio di via Magenta. Tacopina si trova da alcuni giorni alle pendici dell’Etna per seguire da vicino le operazioni e, come appreso da Itasportpress.it, poi il 5 marzo partirà per New York. Se tutto andrà bene, Tacopina ha previsto di ritornare entro fine mese a Catania per la firma e il passaggio di consegne. Oggi Tacopina ha assistito al match con la Paganese e il suo commento ha rispecchiato l’andamento della gara finita 0-0: “Catania deludente e match bruttissimo” l’analisi del futuro presidente del club rossazzurro ai microfoni di Itasportpress.it.