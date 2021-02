Catania, Tacopina dà più tempo alla Sigi: “Posso andare anche oltre il 25 febbraio per il closing”

Joe Tacopina attende segnali importanti da Torre del Grifo per il closing. L’avvocato tra pochi giorni sarà a Catania e mostra grande fiducia sull’esito della riduzione del debito per chiudere l’operazione del passaggio del club al suo gruppo, previsto per il 25 febbraio con il closing. Ieri intanto l’avv. Ferraù ha fatto il punto della situazione a Catanista News: “Il preliminare prevede la data di stipula del closing entro e non oltre il 25 febbraio, data contrattualmente stabilita. Situazione è in evoluzione continua, sono pronti una serie di documenti ancora da fornire e presto ci sarà un incontro con il Comune di Mascalucia. E incontro con Agenzia Entrate sono giornalieri o quasi. Chiaro a tutti che acquistare una società per 14 milioni è un conto, parliamo sempre di accollo debiti, accollarsene 21 milioni è un’altra storia. Quindi è necessaria la transazione fiscale. Se questa non ci fosse entro il 25 febbraio il preliminare salterebbe”. Piazza catanese in subbuglio dopo aver sentito Ferrau’ ma Joe Tacopina a Itasportpress.it ha chiarito alcuni aspetti della vicenda: “Sono disposto ad andare avanti anche oltre il 25 febbraio qualora la Sigi non riuscisse entro questa data a chiudere la transazione fiscale. Non è prevista una nuova firma del preliminare in questo caso anche se di questi aspetti se ne occupano gli avvocati italiani. Sono fiducioso comunque e presto sarò a Catania”.