Catania, Tacopina: “Derby orribile bisognava dare di più”

La sconfitta del ‘suo’ Catania contro il Palermo guardata in tv e non al Massimino è dura da digerire per Joe Tacopina che dalla sala vip dell’aeroporto di Roma ha visto la squadra di Raffaele cadere in casa trafitta da un gol di Santana. Ai microfoni di Itasportpress il commento sintetico del futuro presidente del Catania che non nasconde la grande delusione: “Derby orribile per noi. Sono molto arrabbiato perchè in campo bisognava dare tutto dall’inizio alla fine. Prima di perdere un derby in casa devi morire calcisticamente sul terreno di gioco e non regalare un tempo. Questa è la mia grande amarezza questa sera”. Tacopina torna negli Stati Uniti molto deluso perchè voleva vedere il Catania vincere la sfida con i cugini rosanero.