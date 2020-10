Catania, Tacopina fa sul serio: “Non c’è deadline ma stiamo lavorando”

Joe Tacopina vuole il Catania e la trattativa oggi ha avuto una accelerata. I legali dell’imprenditore americano stanno dialogando con quelli della Sigi e molto probabilmente non si andrà per le lunghe visto che c’è la volontà di addivenire alla fumata bianca. Tacopina intercettato dai giornalisti di Catanista ha sottolineato: “Stiamo lavorando, non dirò nulla. Mi farò sentire domani. Lavoreremo ogni giorno, ogni minuto, anche stanotte. Non c’è nessuna deadline: stiamo solo cercando di capire come fare questo affare. Vogliamo concludere questo affare. Ci sono diverse cose importanti. Ci sono persone che lì dentro stanno lavorando, quindi.”.