Catania, Tacopina: “Fatto proposta tenendo conto dell’urgenza”

Tacopina spiega la sua offerta con una nota

Credo che sia giusto sottolineare un aspetto, per evitare confusioni e inesattezze: non ho concesso un’altra proroga del precedente contratto preliminare perché il trascorrere del tempo ha reso quel preliminare superato nelle condizioni previste per arrivare la closing. Per poter chiudere l’operazione è necessario che il tribunale approvi il piano di riduzione dei debiti che dovrà essere presentato dal Calcio Catania, ad oggi però non sono ancora stati raggiunti tutti gli accordi con i creditori necessari a sostenere il piano.