Catania, Tacopina: “Ferraù venda la sua Ferrari e metta mano al portafoglio”

Altro capitolo della saga di Tacopina che lancia fendenti verbali all'avv. Ferraù

Joe Tacopina non riesce a mandare giù la vicenda Calcio Catania. Continua a ripetere che le parole proferite in conferenza stampa da Giovanni Ferraù, presidente della Sigi, lo hanno ferito profondamente. L'avvocato italoamericano, tramite gli organi di informazione catanesi, continua da oltreoceano ad attaccare il legale etneo. L'ultimo messaggio inviato al quotidiano La Sicilia è addirittura ancora più pesante, segno che cova tanto rancore. Sempre da oltreoceano sono arrivati negli smartphone di alcuni giornalisti catanesi, e anche alla nostra redazione (abbiamo deciso di non pubblicarli e di cestinarli) tutta una serie di messaggi Whatsapp con screenshot di conversazioni tra i due duellanti prima della conferenza stampa di sabato scorso. Purtroppo sarebbe stato meglio far calare il sipario sulla vicenda ma Tacopina non ci riesce e anzichè pensare alla Spal continua a sferrare fendenti verbali a Ferraù dopo averlo ascoltato in conferenza stampa il giorno dell'illustrazione dell'iniziativa per la raccolta fondi.