Catania, Tacopina: “Interessato al club etneo ma situazione finanziaria è difficile”

Joe Tacopina imprenditore nonchè avvocato italo-americano, ha mostrato da tempo interesse per il Calcio Catania. L’edizione odierna de “La Sicilia” riporta le dichiarazioni di Tacopina: «Al momento non è cambiato niente. Assieme ai miei collaboratori esaminiamo la questione ogni giorno perché vorrei fare tanto per il Catania. Non nascondo però che la situazione finanziaria è difficile e stiamo aspettando tutta la documentazione e i numeri della Sigi. Inutile ribadire che sono interessato al Catania ma non potranno esserci novità sino a quando non avremo approfondito il tutto». Insomma nulla di nuovo sotto il vulcano nonostante lo stesso Tacopina ha sempre ammesso di avere un dialogo cordiale con Gaetano Nicolosi, con l’avvocato Giuseppe Augello e con gli altri componenti della Sigi al fine di trovare insieme la soluzione migliore che però al momento non c’è e che forse non ci sarà mai. Promesse di riportare il Catania agli alti livelli del calcio italiano che restano al momento dichiarazioni ad effetto, come l’entusiasmo e la passione rivolte al progetto Calcio Catania.