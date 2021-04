Catania, Tacopina: “Parto il 18 ma per il closing…”

L'avvocato americano lascia il centro etneo nel fine settimana

FIDUCIA C'E' - Joe Tacopina è fiducioso che il debito scenda a 16 milioni. Il compleanno è ormai alle spalle ma Joe vuole festeggiare presto l'acquisizione del club etneo che ieri ha rivolto un bel messaggio all'avvocato newyorkese. "Da tre mesi, Joe Tacopina è concretamente vicino al Calcio Catania, avendo dapprima firmato un contratto preliminare per l’acquisizione del club ed avendo successivamente garantito piena collaborazione, impegno personale, condizioni e tempi necessari affinché la SIGI, con inesauribile energia, massimo slancio e un’efficienza che le viene riconosciuta diffusamente, potesse operare al meglio per giungere in prossimità di un ambito traguardo. Questa convergenza programmatica si sviluppa intorno alla comune passione rossazzurra". Tacopina intanto sta per tornare negli Stati Uniti come conferma a Itasportpress.it: "Giorno 18 parto, ma sono fiducioso che al mio ritorno si metterà la parola fine alla operazione Catania. Ribadisco che il debito si deve abbassare ancora di altri 4 milioni. Per il momento non è possibile stabilire la data del closing. Potrebbe essere aprile o anche maggio ma la cosa più importante è l'abbassamento del debito il resto verrà da se". Queste le parole di Tacopina a Itasportpress.it.