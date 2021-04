Catania, Tacopina per un tifo amplificato ha un sogno nel cassetto

E' una bella idea quella del futuro presidente del club etneo

Joe Tacopina finora non ne ha parlato tanto. Ma l'idea del nuovo stadio gli frulla in testa da tempo. Servirà qualche anno per iniziare a sviluppare un vero progetto, ma l'avvocato ha un piano per far costruire un nuovo stadio potendo anche contare su un buon rapporto, di stima e anche amicizia, con il sindaco Salvo Pogliese. Anche per ottenere in tempi brevi le autorizzazioni.

MASSIMINO - Certo verrebbe da chiedersi che cosa ne direbbe il presidentissimo Angelo Massimino di assistere da lassù all'abbattimento della sua casa. Lui che per tanti anni ha vissuto all'interno del rettangolo di gioco durante le partite a coccolare i suoi calciatori e a gettare il sale dietro la porta avversaria. Era un calcio di altri tempi e molto romantico e Massimino era il presidente passionale al servizio della squadra del suo amato Calcio Catania.

UN SECOLO - Ma è trascorso quasi un secolo dalla costruzione del Cibali progettato dall'architetto Raffaele Leone e inaugurato il 28 novembre del 1937 in occasione della partita degli etnei contro il Foggia che si concluse con la vittoria dei padroni di casa per 1-0. Dopo 84 anni di storia il Cibali è ormai un impianto obsoleto. Joe Tacopina nel suo piano di rilancio del Catania ha messo anche la costruzione del nuovo stadio. Il Tycoon vuole dare alla città un luogo dove la gente possa aggregarsi (quando finalmente si potrà), divertirsi e trascorrere ore serene prima della partita. Il Massimino è un'icona per Catania, per i suoi tifosi e per tutta la città, ma non conviene ristrutturarlo vista la collocazione al centro, dunque l'obiettivo di Joe è di consegnare alla città di Catania uno spazio moderno e multifunzionale che possa essere utilizzabile da tutti. E lui stesso, seppur a denti stretti, ha confessato che non vede l'ora di tifare Catania nel futuro Yankee Stadium Liotru.

IL QUARTIERE SPORTIVO - Uno stadio nuovo di zecca per il Catania in Serie A che potrebbe avere una capienza di circa ventimila posti senza la pista e tutto coperto. Così la curva farà sentire il fiato sul collo agli avversari e avrà un impatto importante anche dal punto di vista acustico, per trasferire i rumori della tifoseria rossazzurra in ogni angolo dello stadio. Il sogno di Tacopina per adesso è riposto nel cassetto, ma l'idea è forte. Magari dopo aver pagato una prima parte di debiti ci penserà di costruire un impianto che diventi il quartiere sportivo della città.