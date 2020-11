Catania, Tacopina pronto al decollo: “L’intesa con Sigi c’è ma ecco cosa serve per il passaggio di proprietà del club”

E’ atteso nei prossimi giorni a Catania Joe Tacopina, imprenditore americano che ha avviato una trattativa per rilevare dalla Sigi il club storico dell’Elefante. Ieri Tacopina dopo aver assistito in tv al derby siciliano ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano La Sicilia: “Per l’acquisto del club noi siamo pronti, ora stiamo aspettando la Sigi. Intesa raggiunta. Ci serve soltanto una relazione sulla riduzione del debito societario. Le trattative non si concludono dall’oggi al domani. Speriamo di concludere presto. Alcuni soci vogliono restare e far parte integrante della nuova società, io non ho niente in contrario. Nicolosi è una persona in gamba e anche gli altri possono contribuire alla rinascita del Catania. Il derby? L’ho visto in tv. Con un pizzico di fortuna si poteva vincere, Bella prestazione comunque quella del Palermo nonostante le tante assenze. Pareggio prezioso, il campionato è lungo e tutto da giocare. Forza Catania!”.