Catania, Tacopina sbarca in serata per trattare in prima persona l’acquisto del club. Le ultimissime

Dopo la Roma, il Bologna e il Venezia, Joe Tacopina è vicino al ritorno nel calcio italiano per far risorgere il Catania. Ora arriva il suo progetto più audace, tirare fuori il club etneo dalle sabbie mobili della Serie C e riportarlo alle sfide di un tempo contro il Milan, l’Inter e la Juventus. L’avvocato di origini siciliane ha confermato a Itasportpress che tra poco si imbarcherà sul volo Venezia-Catania dopo aver avuto un confronto telefonico con il suo rappresentante legale Salvo Arena. Tacopina ha confermato a Itasportpress che l’accordo con la Sigi non è ancora stato trovato al 100%, ma la sua presenza a Torre del Grifo servirà per avere un confronto schietto e diretto con i vertici della società e addivenire domani alla firma del preliminare di vendita del club etneo. Tacopina come anticipato questa mattina a Itasportpress, a Catania verrà con i suoi due uomini di fiducia Sean Largotta e Dante Scibilia. Il 55enne Tacopina – che ha difeso ballerini, cantanti, poliziotti e criminali – è costruito per le sfide e stasera passerà all’attacco della Sigi. “Mi sto facendo carico di una situazione debitoria enorme, – ha confermato Tacopina – ma la Sigi faccia il proprio dovere ma senza cambiare continuamente le clausole dell’accordo. All’interno di quel gruppo ci sono persone che lavorano per il buon esito dell’accordo, ma altri che parlano pur non conoscendo i dettagli della trattativa”. Stasera ne sapremo di più. Seguiranno aggiornamenti