Catania, talismano Carra: con lui la Serie D è da record. Ecco perchè

La Serie D non è mai una categoria facile. Lo sanno bene i grandi club che sono precipitati nella massima serie dilettantistica che a fatica hanno vinto il campionato. E' successo a tutte tranne al Parma di rimanere imbattuto al termine del campionato di Serie D. Come riporta notiziariocalcio.com, le squadre che sono riuscite ad ottenere la promozione dalla serie D alle Lega Pro senza aver subito sconfitte sono sei. Tra queste appunto c'è la squadra ducale e non il Palermo che però detiene il record di abbonamenti in Serie D avendo toccato nel 2019 quota 10.446. Ma torniamo alle imbattute nella storia della Serie D che sono: Gioventù Brindisi e Licata nella stagione 1981-1982 (trenta partite), Fasano nel 1992-1993 (trentaquattro partite), Biellese-Vigliano nel 1996-1997 (trentaquattro partite), Maceratese nel 2014-2015 (trentaquattro partite) e Parma nel 2015-2016 (trentotto partite). Il Catania che ripartirà dalla Serie D con grandi ambizioni potrebbe essere la settima squadra a chiudere il campionato con zero sconfitte. Il talismano è il dg rossazzurro Luca Carra che era dirigente del Parma imbattuto in Serie D.