Catania, tante belle sorprese a Ragusa e Ferraro fa il pieno di certezze

Tra i segreti di questo avvio sprint del Catania c’è sicuramente l’immediato ambientamento dei nuovi arrivati. Un bel mix under-over che ha dato ai rossazzurri la miscela esplosiva per battere il Ragusa all’esordio in Serie D. Questa compattezza di squadra la stanno rimarcando anche i tifosi nelle loro chat di commento dopo la prima affermazione in campionato. Chi è sceso in campo ieri, l’ha fatto con il giusto atteggiamento che serve in Serie D per vincere partite complicate dove la rissa è sempre dietro l'angolo.