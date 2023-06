Catania, tanti giovani nel mirino e c’è anche il “Barella” della C

LE MOSSE Il Catania intanto monitora sempre il portiere Alessandro Confente che ha raggiunto l’intesa per il rinnovo con il Vicenza ma rischia di finire in panchina visto che Sebastiano Desplanches messosi in luce a Trento la scorsa stagione da gennaio e poi al Mondiale con l’under 20 del c.t. Nunziata adesso è in pole per la maglia di titolare. Confente vuole giocare anche perchè nelle sue 31 partite in C con i biancorossi ha fatto molto bene. Senza garanzie andrà via e il Catania c'è. Da Fiorenzuola intanto potrebbe arrivare il difensore Christian Dimarco (fratello dell’esterno dell’Inter) che è di proprietà della Feralpisalò. Il tecnico Tabbiani lo conosce bene questo terzino che potrebbe essere girato in prestito al Catania. Il Brescia non rinnoverà il contratto all’australiano Fran Karacic che è ancora nel mirino dei rossazzurri. Altri due giovani che interessano al Catania sono il centrocampista 21enne Simone Tronchin 30 presenze in C con la Virtus Verona e il Nicolò “Barella” della C Raul Talarico che si è messo in evidenza sempre a Verona collezionando in C 34 partite. Si tratta di un 21 enne che in mezzo fa dell’intensità la sua forza ed è bravo anche a strappare. Valutazioni sono in corso, ma il profilo del giocatore potrebbe valere l’investimento sempre se il Vicenza lo cederà essendo proprietario del cartellino. Talarico ha moltissimi estimatori. Il Catania, però, non ha fretta di decidere.