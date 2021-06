Catania, tanti “scarti” rossazzurri nella strada per la Serie B

Sono arrivati a Catania con l'etichetta di calciatori in grado di alzare la qualità della squadra e trascinare il club etneo in Serie B. Ma poi sono stati scartati e ceduti ben presto trovando miglior fortune altrove. Qualcuno di quelli scartati e fatto fuori dopo una sola stagione si è anche lamentato: "Vai a Catania e tanti giocatori spariscono, non sono il primo ad avere sbagliato una stagione a Catania e non sarò l’ultimo. Se siamo in tanti un motivo c’è. A Catania sono stato sei mesi e a livello personale è stato davvero un’agonia. Non voglio neanche più parlarne“. La lista di calciatori che hanno lasciato Torre del Grifo e adesso sono approdati alla final four di Serie C 2020/21 è lunga. Ecco i calciatori scartati dal Catania che sono in questa stagione nella strada per la B: