Catania, tanto rumore per nulla: Pulvirenti ‘blinda’ Lo Monaco che farà marcia indietro

Lo ha sempre difeso affermando che è un dirigente importante per il club e che sa lavorare bene. Il patron del Calcio Catania Nino Pulvirenti ‘blinda’ il suo direttore generale Pietro Lo Monaco che ieri durante una accesa conferenza stampa, ha annunciato le proprie dimissioni dopo le critiche subite. Come riporta il quotidiano locale La Sicilia, Pulvirenti, respinge le dimissioni del plenipotenziario dirigente di Torre Annunziata e afferma: “Direttore, lei deve rimanere qui. Continuiamo assieme perchè dobbiamo completare un percorso virtuoso”. Adesso la palla passa a Lo Monaco che dovrà decidere se fare marcia indietro cosa che secondo quanto trapela da Torre del Grifo sta avvenendo. Lo Monaco dopo le parole della proprietà medita di tornare a ricoprire il ruolo di Dg. Decisivo anche l’intervento del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli che ieri ha lanciato un segnale chiaro in tal senso: “Voglio esprimere la mia vicinanza a Pietro Lo Monaco, ha guidato e guida il Calcio Catania in una situazione non facile e non semplice. Il suo carattere può piacere o no ma è indubbio che il calcio a Catania ha bisogno di lui. A volte è più efficace dire pochissime parole affinché ciò che si pensa sia chiaro”. Insomma tanto rumore per nulla in via Magenta. Presto una seconda conferenza stampa importante a Torre del Grifo per chiarire la vicenda e ricomporla.