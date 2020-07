Catania, tempo scaduto: stipendi non pagati e club rischia due punti di penalizzazione

Il countdown è scaduto: il Calcio Catania non è riuscito a pagare gli stipendi ai calciatori entro oggi. Da quanto trapela da Torre del Grifo le somme erano disponibili ma è mancata la email di autorizzazione dei soggetti preposti a dare il via al presidente Gianluca Astorina di fare i bonifici a calciatori e dipendenti. Il termine ultimo per saldare i pagamenti degli stipendi di marzo, aprile e maggio 2020 dunque è scaduto e adesso per il Calcio Catania è in arrivo una penalizzazione di due punti da scontare nel prossimo campionato.