Catania, tentativo per il difensore della Spal Meccariello

Il Catania è alla ricerca di tre difensori e al mister Luca Tabbiani servono due centrali bravi a impostare da dietro ma anche veloci. Già detto dell'interesse per Alessandro Quaini del Fiorenzuola, nel mirino del Catania è finito anche Biagio Meccariello (32) difensore che ha concluso la sua avventura alla Spal anche se ha un contratto scadenza giugno 2024. Secondo quanto appreso da Itasportpress.it, le interlocuzioni con il calciatore e il suo agente Emanuele Chiaretti sono in corso ma bisogna fare i conti con la concorrenza. Oltre al Padova, su Meccariello c'è il Benevento che si è già fatto sotto concretamente per questo difensore di buona struttura (187 cm per 85 kg) che calcia in modo naturale col destro, ma predilige collocarsi su centro-sinistra. All'occorrenza è stato anche impiegato come terzino destro in sistemi di difesa a quattro. Il patron Oreste Vigorito è convinto di strappare il sì a Meccariello che tra l'altro è proprio di Benevento ma non ha mai indossato la maglia giallorossa. Il club sannita sembra piuttosto fiducioso di riuscire a portarlo alla corte del mister Andreoletti tanto di aver intavolato da giorni una trattativa anche per capire quali sono le intenzioni del giocatore. Meccarello ha dettò si al Benevento ma il Catania ci prova anche se le chance di portarlo alla corte di Tabbiani sono basse. Tra l'altro Meccariello ha un ingaggio importante.