Catania-Teramo diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Catania-Teramo si gioca oggi, sabato 13 marzo 2021 alle ore 12.30 la sfida valida per la 30^ giornata di Serie C Girone C. Padroni di casa a caccia dei tre punti con grandi ambiziosi di classifica. Ospiti che potrebbero accorciare proprio sugli etnei in caso di successo.

Catania-Teramo, le probabili formazioni

Le indicazioni dei due allenatori alla vigilia fanno ipotizzare che per Catania-Teramo saranno questi gli undici titolari:

CATANIA (3-5-2): Confente; Zanchi, Claiton, Tonucci; Calapai, Rosaia, Maldonado, Welbeck, Pinto; Sarao, Russotto.

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski; Vitturini, Diakitè, Piacentini, Tentardini; Santoro, Arrigoni; Ilari, Bombagi, Costa Ferreira; Pinzauti.

Queste le parole di mister Raffaele per il suo Catania.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Catania-Teramo si giocherà, come detto, questa mattina sabato 13 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio Angelo Massimino di Catania. Il fischio d’inizio della gara, che sarà diretta dal signor Francesco Luciani della sezione di Roma 1, è in programma alle ore 12.30.

La partita Catania-Teramo sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Primafila (numero 252 del satellite). Il match sarà inoltre trasmesso in diretta live streaming dalla piattaforma web Eleven Sports, e potrà essere visto anche sulle moderne smart tv scaricando l’applicazione dedicata. Per poter usufruire del servizio sarà necessario sottoscrivere precedentemente un abbonamento.

Ricordiamo che in entrambe le circostanze occorrerà effettuare il login sul portale e successivamente fare click sul rispettivo link della gara che si intende vedere.