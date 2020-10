Catania-Ternana diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Catania-Ternana si gioca questa sera alle 20.45 per il match valido per la 6^ giornata di Serie C. Una gara dall’alto tasso emotivo dato che i padroni di casa ospiteranno l’ex tecnico Cristiano Lucarelli, oggi alla guida dei rivali.

Catania-Ternana, le probabili formazioni

Mister Raffaele dovrebbe schierare i suoi con il 3-4-2-1. Martínez tra i pali. Tonucci, Claiton, Silvestri in difesa; Albertini, Maldonado, Rosaia, Zanchi in mezzo al campo. Biondi ed Emmausso a sostegno di Sarao. Lucarelli risponderà per la sua Ternana col 4-2-3-1. Iannarilli in porta. Defendi, Suagher, Boben, Frascatore a comporre la difesa. Palumbo, Proietti in mediana. Partipilo, Falletti e Furlan liberi di agire alle spalle di Raicevic.

CATANIA (3-4-2-1): Martínez; Tonucci, Claiton, Silvestri; Albertini, Maldonado, Rosaia, Zanchi; Biondi, Emmausso; Sarao.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Suagher, Boben, Frascatore; Palumbo, Proietti; Partipilo, Falletti, Furlan; Raicevic.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Catania-Ternana si giocherà queste sera, mercoledì 21 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Angelino Nobile di Lentini che ospita le gare degli etnei a causa dei lavori di rifacimento del manto erboso del Massimino. Il fischio d’inizio della partita è in programma per le ore 20.45.

Per vedere il big match di Serie C tra Catania-Ternana basterà sintonizzarsi e assistere alla diretta streaming di Eleven Sports, la piattaforma web che detiene i diritti del campionato di Serie C. Non è prevista invece una copertura televisiva in chiaro da parte della Rai. La sfida Catania-Ternana sarà dunque visibile in diretta streaming su Eleven Sports, attraverso diverse modalità: sottoscrivendo un abbonamento o acquistando il singolo evento. In entrambi i casi occorrerà selezionare il link della partita dal sito, oppure scaricare l’app su smart tv, smartphone o tablet. Dunque per chi volesse vedere la gara ogni comodità possibile con i dispositivi mobili. Basterà avere solo una connessione internet affidabile.

Dubbi sulla disputa del match

La sfida, però, potrebbe essere a rischio. Da alcune indiscrezioni si tratterebbe di una corsa contro il tempo. Questa mattina il Catania pare abbia trovato nel corso sopralluogo all’impianto, assenza di luce e gas al Nobile di Lentini. Problemi che andrebbero accertati e che non dipenderebbero dal Catania.

La società rossazzurra sta correndo ai ripari attivando mezzi propri per garantire la disputa della gara e per mettere una pezza ad una situazione paradossale trovata improvvisamente nell’impianto lentinese. La situazione è in aggiornamento.