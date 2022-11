Catania, tesserato il difensore Pedicone

Alessio Pedicone, nato a Cosenza il 25 settembre 2002 e aggregato al gruppo rossazzurro già nel mese di settembre, è a tutti gli effetti un calciatore del Catania ed è regolarmente disponibile. L’esterno difensivo calabrese ha già vissuto tre stagioni, in Serie D, con le maglie del Fasano, del Casarano e del Trapani. Nel 2020/21, con il Pescara, ha esordito tra i professionisti in Coppa Italia e ha vissuto un’esperienza in Primavera 2, caratterizzata dalla promozione in Primavera 1 e dalla conquista della Supercoppa di categoria.