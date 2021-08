Catania, testa alla Fidelis nonostante le turbolenze. Nota per gli abbonati

Rossazzurri sono tornati ad allenarsi in vista del match di sabato con la Fidelis

Tra mercato e calcio giocato, il Catania vive un momento assai travagliato. La squadra, o meglio quello che rimane visto che pian piano stanno andando via molti giocatori, ha svolto oggi, a Torre del Grifo, il primo allenamento in vista della gara con la Fidelis Andria, in programma sabato alle 20.30 al "Massimino". Dopo una sessione di prevenzione in palestra, esercitazioni tecniche e lavoro intermittente per i rossazzurri schierati sabato sera al "Veneziani"; per tutti gli altri atleti a disposizione, in chiusura, anche una partitella. La preparazione proseguirà domani e mercoledì con due sedute pomeridiane. Giovedì, Izco e compagni in campo alle 11.00. Venerdì, alle 18.00, la seduta di rifinitura.