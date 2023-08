Catania ti mancano i gol per puntare alla B

Sarao e De Luca sono due centravanti con vissuti in C alle spalle con una carriera lunga e tanta esperienza, ma l’attacco del Catania con loro due non dà garanzia di gol. Forse è meglio ricercare un bomber prendendo un attaccante che veda di più la porta e che colmi, almeno in parte, il disavanzo di reti. Per puntare alla Serie B serve un cannoniere che il d.s. Laneri sta cercando da giorni e sa che non può sbagliare obiettivo.