Catania, tifosi incontrano squadra. Lacrime, cori e saluti commossi di Baldini

La passione dei tifosi del Catania non ha limiti

Silenzio e commozione prima dell'ingresso a Torre del Grifo, poi appena varcata la soglia della struttura sportiva tanti cori per l'amato Catania escluso dal campionato di Serie C. Gli ultrà della curva Nord e Sud hanno salutato la squadra questo pomeriggio prima che i calciatori lascino il capoluogo etneo. Tristezza e rabbia scolpita sul volto di tutti i tifosi per una vicenda con tanti lati oscuri che ha visto un finale sportivamente drammatico. Il tecnico del Catania, Francesco Baldini molto emozionato, dopo l'abbraccio con i tifosi ha detto: "Noi abbiamo semplicemente onorato la maglia fino all'ultimo giorno. Andiamo via da Catania con il cuore spezzato, ma orgogliosi di aver fatto sempre quello che ci avete chiesto. Voi siete i custodi della fede rossazzurra. A Catania i calciatori non hanno pensato ai soldi ma a onorare la maglia. Non penso che la mia avventura con Catania sia finita ma prima facciamo arrivare persone che prendano questo club e lo portino in alto" ha detto il mister Baldini.