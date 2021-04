Catania, Tonucci positivo al Covid

Il difensore salta la Casertana per intanto

Alla vigilia del match contro la Casertana, il Catania perde uno dei perni difensivi causa Covid. Questo il comunicato del club etneo che annuncia il nome del calciatore positivo al virus: Il Calcio Catania rende noto che, a seguito dei test molecolari effettuati ieri, è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Denis Tonucci, già in isolamento dai primi giorni di questa settimana. Nel pieno rispetto della normativa vigente, sono già stati effettuati i prelievi richiesti in funzione degli esami sierologici obbligatori per i componenti del gruppo squadra, che si sottoporranno domani a un nuovo ciclo di tamponi.