Catania, tormento Quaini: ecco il vero motivo della mancata fumata bianca

"Alessandro ma che fai?". E' la domanda che rimane appesa nel ritiro del Catania a Zafferana Etnea. Per sapere se Quaini alla fine vestirà la maglia rossazzurra. Una trattativa che va avanti da tempo e che tiene in ansia il tecnico Luca Tabbiani che lo considera un elemento fondamentale per la sua difesa. Il presidente del Fiorenzuola, Luigi Pinalli ai microfoni di Itasportpress.it ha detto che la trattativa va avanti da giorni e si sta cercando di trovare la quadra col Catania. "Siamo vicinissimi ma per l'annuncio sarà importante che il Catania faccia il passo decisivo". Tutto rimane incerto anche se manca poco. Secondo quanto appreso da Itasportpress.it, l'accordo economico per l'acquisto del calciatore è vicino ma poi il Fiorenzuola ha chiesto al Catania un bonus legato alle presenze. Un inserimento di una clausola che però non va giù al Catania. E da qui nessun passo indietro della dirigenza rossazzurra mentre il calciatore non vede l'ora di prendere il primo volo per il capoluogo etneo. Il presidente Pinalli non cede e adesso è muro contro muro. Sensazioni restano positive, ma non si è ancora giunti in una fase di finalizzazione dell’operazione.