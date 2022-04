Catania, Torre del Grifo addio: la nuova società valuterà altri asset

I cost altissimi impediscono alla nuova proprietà di potersi gestire l'impianto in Serie D

SASSUOLO - Non c’è stato nessun imprenditore che abbia colto l’opportunità di acquistare il Catania all'asta per valorizzare Torre del Grifo. C’è anche da dire che nel frattempo le tecnologie sono cambiate così come le esigenze delle squadre. Quando hanno concepito la struttura sportiva di via Magenta, non c’erano le normative attuali in termini di sostenibilità. Il Coni, ci risulta, voleva gli impianti termo-idraulici con tutta una serie di interventi per massimizzare i risparmi energetici. Ma la vecchia proprietà non volle costruire seguendo i parametri del Coni pensando che la struttura potesse sempre servire per un club di Serie A. Questo forse fu un errore. Il nuovo centro sportivo del Sassuolo Calcio, è stato concepito con un sistema modulare per cui a seconda della categoria in cui gioca la squadra emiliana, il centro sportivo può essere allungato o ristretto incidendo sui costi. Tra l’altro il Mapei Football Center risponde a tutti i parametri di sostenibilità ambientale, a differenza di Torre del Grifo che non ha guardato allo sviluppo del progetto in termini di sostenibilità. Dando per scontato che il nuovo investitore del Catania possa non dare priorità a Torre del Grifo ma al ritorno del club nel calcio professionistico, è ipotizzabile pensare che si ripartirà da un nuovo asset e una nuova location. Cifre alla mano i costi sono tanti e dunque per riportare in alto il Catania serve una sana incoscienza sostenuta dalla passione rossazzurra.