Catania, Torre del Grifo finisce all’incanto: base d’asta di circa 30 milioni

Come ampiamente prevedibile, il centro sportivo "Torre del Grifo Village" finisce all'asta. Il complesso all'avanguardia su cui per anni si è allenato il Catania, è infatti sbarcato in vendita al miglior offerente sul sito astegiudiziarie.it. Un colpo basso per molti sostenitori rossazzurri, legati indelebilmente a ciò che è stato (ma soprattutto sarebbe potuto essere, il centro sportivo di Mascalucia. Tuttavia, c'è anche molta curiosità per capire quale sarà (se ci sarà) la mossa del Catania in merito a questa novità sull'impianto etneo. Come più volte evidenziato, l'entourage di Pelligra ha sempre atteso la curatela fallimentare per capire a quanto ammonterebbe l'eventuale investimento.