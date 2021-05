Catania, tra Tacopina e Arena potrebbe finire in Tribunale

Una vicenda tutta da chiarire ma che sta facendo discutere parecchio a Catania

Difficile che possa finire a tarallucci e vino la querelle a distanza tra Joe Tacopina e l'avv. Salvo Arena a cui sono state attribuite dichiarazioni al vetriolo sull'ex patron del Venezia. Il tycoon di New York ha accusato il colpo ma non è finito al tappeto. Arena, secondo quanto riportato da Unica Sport, avrebbe affermato di non aver ottenuto da Tacopina evidenze documentali per chiudere l'operazione con la Sigi per l'acquisizione del Calcio Catania. Lo stesso Arena poi avrebbe anche detto di non sapere da dove abbia preso Tacopina gli 800 mila dollari dati alla Sigi e che non gli dovrebbero essere restituiti perchè non ha esercitato il diritto di convertirli in azioni del Calcio Catania entro il 26 aprile. Arena infine avrebbe affermato anche che Tacopina, a causa delle lungaggini burocratiche, "ha voglia di prendere il Catania fallito".