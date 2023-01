Catania, “tradimento” Bresciano fa scatenare tifosi rosanero: “Sei quello del derby…”

Tifosi rosanero attaccano l'uomo di fiducia di Pelligra

Redazione ITASportPress

Il Catania di Rosario Pelligra capolista in Serie D ha in organico e dietro la scrivania ex calciatori del Palermo. La lunga scia quest'anno si è allungata con l’arrivo di Michele Somma dal Palermo, che ha aumentato il numero dei doppi ex tra Catania e i rosanero. Tantissimi i giocatori che hanno giocato per i due club rivali infuocando le due tifoserie. Non solo calciatori però, anche allenatori hanno preso parte lungo gli anni a questi trasferimenti dal sapore siciliano. Ma anche tanti dirigenti come l'ex ad Pietro Lo Monaco che passò dal Catania al Palermo.

Bresciano - Il braccio destro di Pelligra è Mark Bresciano che ha giocato per 4 anni a Palermo esattamente dal 2006 al 2010. L'australiano è stato immortalato oggi con la maglia rossazzurra tra le mani e questo ha fatto insorgere i tifosi del Palermo. Nella foto con un gruppo di tifosi rossazzurri degli Elephants – Catania Club Melbourne, Bresciano tiene in mano la maglia numero 23 con il suo cognome sulla spalla. Sui social rosanero hanno subito attaccato Bresciano e gli hanno ricordato per un grave fallo su Morimoto, la sua espulsione al 16' nel derby perso in casa dal Palermo per 4-0 nel 2009 con i gol di Ledesma, Morimoto, Mascara e Paolucci .

Mario ha scritto: “Bresciano chi!? Quello che a pochi minuti dall’inizio del derby, fece un fallaccio a centrocampo e venne espulso!? Saverio ci va duro: "Si, ma anche lui preso da questa antirosanerite atavica ossessiva di cui soffrono nel katanistan. Ma che si divertano. Tanto si ritroveranno sempre sotto di noi. Dispiace per Bresciano. ottimo calciatore guidato da un superbo Guidolin. Ricordo la sua proverbiale “statua” nello 0-2 a San Siro col Milan (altro gol di Miccoli) nel 2009. Peccato. Speravo di più nella sua intelligenza. La sua espulsione nel derby spianò la strada al Catania quel giorno, esaltando i liotri che di quella partita ne hanno fatto una pagina incancellabile della loro risibile storia". Salvatore invece ha preso di mira il presidente del Catania: "Vedremo cosa faranno dall’anno prossimo, in serie C. Li si capirà la consistenza economica e tecnica dei Pelligra".