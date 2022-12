Catania-Trapani, le probabili formazioni e dove vederla

Catania-Trapani, le ultime

Il Cataniadi mister Ferraro potrà contare su 25 calciatori convocati. Obiettivo, dimenticare l'inattesa sconfitta del turno precedente contro il Santa Maria Cilento e riprendere la marcia che, comunque, vede gli etnei in vetta alla classifica a +10 sulla seconda. Torna Rapisarda a disposizione per la difesa e dovrebbe esserci Lodi in cabina di regia in mezzo al campo. Da capire le intenzioni del tecnico per l'attacco dove Sarno, Sarao e Forchignone potrebbero partire dall'inizio anche se De Luca e Giovinco potrebbero giocarsi le loro chance. Negli ospiti, Mascari e Musso in avanti per cercare di infastidire i più quotati avversari.