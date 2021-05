Catania, trappole Foggia ma Baldini ha due uomini al top

Sprint Catania in vista dei playoff

Redazione ITASportPress

Domenica prossima scattano i playoff di Serie C con il primo turno che vedrà impegnato il Catania al Massimino contro il Foggia. La stessa squadra affrontata nell’ultimo turno di campionato, ma sicuramente il match del Cibali sarà diverso per entrambe le formazioni. Le motivazioni daranno quella spinta in più visto che le due squadre si giocano la stagione in 90'. Vediamo come sta il Catania:

Condizione fisica - Di questi tempi i rossazzurri stanno bene e lo hanno dimostrato spesso nei secondi tempi dove riescono a dominare gli avversari come di recente allo stadio Zaccheria. Una prova di forza che nel suo caso è ‘conditio sine qua non’, ma allo stesso tempo di garanzia del suo gioco: così collaudato anche perché dominante. In più il 2-2 di Foggia può aver fatto bene al Catania se diventerà la scossa per non adagiarsi e non motivo di dubitare dei propri mezzi. Baldini sa che la sua squadra nonostante le 36 partite sulle spalle non sente la fatica.

Uomo più in forma - Welbeck nonostante il piccolo infortunio a Foggia è l’uomo chiave per la sfida playoff. In mezzo al campo è una pedina fondamentale per il 4-3-3 di Baldini. La rinascita del centrocampista è risultata fondamentale nella crescita della squadra. Con Welbeck a fianco di Maldonado e Dall’Oglio è migliorata la fase difensiva. Il numero 6 ha giocato 33 partite in campionato realizzando un gol ma la squadra sa che può contare sempre su di lui.

Uomo decisivo - In gare spareggio come quella di domenica conta la tecnica. E allora ecco che Piccolo potrebbe essere l’uomo decisivo per questi 90’ di fuoco. Il jolly per lo sprint. Forma quasi recuperata dopo tanti infortuni, il calciatore offensivo ha le gare per tornare anche sentenza in zona gol: solo 2 in questo campionato ma Baldini confida in lui per scardinare le difese avversarie.