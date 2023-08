Catania, tre calciatori della moribonda Reggina nel mirino di Laneri

Non tutte le caselle del Catania sono state ancora riempite. Ieri è stato scelto il portiere Alessandro Livieri che chiude il casting per gli estremi difensori ma ancora ci sono trattative messe in piedi dal d.s Antonello Laneri che come scritto ieri da Itasportpress.it, ha deciso di cambiare strategie di mercato ben sapendo che i calciatori della Reggina si potranno svincolare.