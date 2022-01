Catania, tre domande a… Guido Angelozzi

Angelozzi è attualmente ds del Frosinone

Guido Angelozzi è un dirigente molto esperto del mondo del calcio italiano e in passato ha lavorato in società importanti. Da calciatore ha indossato la maglia del Catania dal 1973 al 1975 e da sempre è un tifoso del club della sua città. Ai microfoni di Itasportpress.it, Angelozzi ha risposto a tre domande sul Catania dichiarato fallito lo scorso 22 dicembre dal Tribunale etneo che adesso cerca un nuovo investitore.

1) Come giudica le vicende in casa Catania?

Mi fa sicuramente male. Purtroppo, da Pulvirenti in poi, c’è stato il vuoto. Debiti su debiti e impossibilità di invertire la tendenza.

2) Si aspetta un numero cospicuo di offerte per il Catania?

Assolutamente no, perché dovrebbero? Catania come la Salernitana sono club importanti che meritano di stare in Serie A.