Catania, tre domande a… Novellino

Ai microfoni di Itasportpress, l'ex calciatore e allenatore rossazzurro ha risposto a tre domande

Come commenta il momento di difficoltà degli etnei a livello societario?

Penso che, chi ha gestito il club negli ultimi anni, non avesse a cuore per davvero il Catania.

Catania è sempre nel mio cuore e confido che passi a un investitore importante. Se fossi un ricco imprenditore io il Catania lo prenderei. Bisogna approcciarsi con più professionalità in certe piazze. Ormai in Lega Pro non ci sono più i professionisti di una volta. Mi dispiace che a rimetterci siano soltanto i tifosi”.