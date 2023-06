Catania, tre incroci di mercato con il Pescara

PESCARA Ma il mercato del Catania si è intrecciato con quello del Pescara. Anzi pare sia condizionato perchè il d.s. del Delfino, Daniele Delli Carri, ex Catania, ha nel mirino Alessio Curcio che è un calciatore che ben si adatta al 4-3-3 di Zeman ma anche quello di Tabbiani perchè a sinistra garantirebbe gol ed esperienza. Curcio lascerà il Catanzaro visto che in B non troverà spazio e la società calabrese lo ha messo sul mercato. Sarà decisiva l'offerta che faranno Catania e Pescara al giocatore che ha un alto ingaggio. Lascerà Catania per tornare in Abruzzo l'esterno Marco Chiarella che Laneri avrebbe voluto trattenere ancora in prestito ma Zeman lo ha messo nella lista dei giocatori che rientrano dai prestiti. Il boemo ha chiesto di rivoluzionare la rosa e soprattutto di ringiovanirla per puntare alla Serie B e Delli Carri lo sta accontentando. E qui spunta un altro incrocio di mercato: al Catania e al Pescara piace il classe 2000 Daniel Sannipoli, un centrocampista funzionale per caratteristiche, al credo di Zeman e Tabbiani. Il 23enne cresciuto nel Trastevere è di proprietà del Latina con un contratto ancora per un altro anno. Sannipoli ha collezionato al primo anno tra i professionisti in maglia nerazzurra 34 presenze con 4 reti all’attivo. Una mezzala che piace molto al Catania ma come al solito c'è da fare i conti con il Pescara.