Catania, tre rinforzi nelle ultime ore di mercato

Un rinforzo per reparto per alzare la qualità del Catania

Poche ore di mercato per il Catania. La dirigenza etnea è alla caccia ancora di qualche buon rinforzo a costo zero da consegnare a Francesco Baldini. La squadra etnea rispetto allo scorso anno si è indebolita e in questo momento rischia anche di faticare per entrare nei playoff e di fare brutta figura nei derby siciliani contro Palermo e Messina che sembrano molto più attrezzate dei rossazzurri. La sconfitta di Monopoli ha fatto suonare più di un campanello di allarme e bisogna prendere rinforzi per ogni reparto. La difesa scricchiola, il centrocampo fatica e l'attacco è senza una punta forte dopo le partenze di Sarao e Reginaldo. Nelle convulse ore dello Sheraton Hotel di Milano, il ds Maurizio Pellegrino deve cercare di portare a casa almeno tre elementi ma sarà dura visto che al momento il Catania non è una piazza facile per un giovane che vuole mettersi in mostra vista la situazione complessa e pesante a livello societario che si ripercuote anche sul campo.