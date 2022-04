Catania, game over Mancini: il Tribunale chiude la vicenda

Stavolta l'avventura a Catania di Mancini è giunta al capolinea

Il Tribunale di Catania ha fatto calare definitivamente il sipario sul tentativo maldestro dell’imprenditore Benedetto Mancini di rilevare il ramo d’azienda sportivo del Catania Calcio. L'imprenditore romano non si è presentato neanche stamattina e il Tribunale ha definitivamente chiuso le porte dichiarando decaduta la trattativa della cessione del ramo d'azienda del Calcio Catania. A nulla è valso il tentativo disperato di Mancini di consegnare l'assegno di 200 mila euro a garanzia al notaio Grasso lo scorso lunedì in attesa del bonifico che a dire dell'imprenditore era stato fatto giorni prima. Seguiranno aggiornamenti e si resta in attesa della decisione del tribunale sull’esercizio provvisorio, al momento in essere sino al 19 aprile, e al completamento della stagione. A Torre del Grifo il tecnico del Catania Francesco Baldini e la squadra aspettano di sapere se domenica potranno scendere in campo visto che è in programma la partita contro il Latina alle 14,30. Non è partita la prevendita dei tagliandi, neanche la procedura con la Questura per mettere a punto il servizio di sicurezza. A momenti verrà comunicata una decisione.