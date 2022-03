Catania, Tribunale concede altra proroga dell’esercizio provvisorio

Segnale di speranza per il Catania ma scaduta questa nuova proroga c’è il baratro

MANCINI - Per il momento concretamente si è fatto avanti per acquistare il club, l'imprenditore romano, Benedetto Mancini, forse sostenuto da alcuni soci della Sigi. Ma l'ex presidente del Latina non sta trovando il gradimento dei tifosi e di diversi addetti ai lavori, visti i tentativi precedenti andati a vuoto per rilevare il club pontino, il Rieti, il Catanzaro, il Siena, e anche il Palermo. Tutti i tentativi non sono andati a buon fine per svariati disguidi tecnici come l'ultimo per l'asta per accaparrarsi il Catania. Mancini ha presentato adesso una manifestazione di interesse mettendo a garanzia la cauzione di 125 mila euro già versata per il bando.