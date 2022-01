Catania, Tribunale ha disposto proroga esercizio provvisorio fino al 5 gennaio

Il comunicato del club etneo

Comunicato del Catania Calcio sulla vicenda societaria. Questa la nota: A seguito della sentenza dichiarativa di fallimento della società Calcio Catania S.p.A., il Tribunale di Catania con provvedimento del 2 gennaio 2022 ha disposto, in attesa di acquisire e valutare la relazione del collegio dei curatori ed ogni altra pertinente documentazione, la proroga fino al 5 gennaio p.v. dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del ramo caratteristico di azienda calcistica. Alla luce della proroga, sono confermate le misure già adottate e comunicate in data 24 dicembre 2021: momentanee chiusure del Centro di Riabilitazione, delle piscine e delle palestre nella sede operativa “Torre del Grifo Village”; sospensione della Campagna Abbonamenti. Per i soci della Sigi due giorni in più per trovare altre risorse e alzare la quota finora raccolta di 300 mila euro, la metà della somma richiesta per avere una proroga di due mesi dal Tribunale che nella nota, dopo una camera di consiglio di sei ore, ha evidenziato: “Trattandosi di una vicenda di particolare interesse sociale – è specificato in una nota stringata diffusa nel pomeriggio – si dispone la proroga dell'esercizio provvisorio fino al 5 gennaio”.