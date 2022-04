Catania, Tribunale cessa esercizio provvisorio. Campionato finito

L’agonia del Catania ha conosciuto la giornata più triste. Scritta oggi la parola fine.

GAME OVER - Sono risultati vani gli sforzi nella notte e anche questa mattina del direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino che ha cercato in tutti i modi di contattare diversi imprenditori locali nel tentativo disperato di reperire liquidità, circa 45 mila euro, per far giocare il match di domani contro il Latina e alimentare la speranza di finire il campionato con ancora quattro gare da disputare. Il Catania non termina dunque il campionato di Serie C e chiude come peggio non poteva una stagione iniziata in salita e finita nel peggiore dei modi a livello societario. Per il calcio italiano e soprattutto quello siciliano è una giornata tristissima visto che cessa di battere il cuore di una società gloriosa con un recente passato di gol e applausi in Serie A ma che dal 2015 ha imboccato una strada senza via d’uscita. La Lega Pro, la parola “fine” sul Catania l’ha già scritta ieri, oggi è arrivata anche quella del Tribunale. Per i processi c’è tempo, oggi è il momento delle lacrime per la fine ingloriosa che ha fatto l’Elefante.