Catania, Tribunale proroga fino al 28 febbraio l’esercizio provvisorio

Il Tribunale etneo ha concesso ulteriore tempo per mettere in sicurezza i conti del club e continuare l'attività agonistica fino alla fine della stagione

Il cuore del Catania Calcio continua a battere. Il Tribunale etneo dopo i due giorni concessi lo scorso 3 gennaio, oggi ha prorogato ulteriormente l’esercizio provvisorio del ramo d’azienda fino al 28 febbraio. Una mossa arrivata dopo l’esame della relazione dei commissari che ha come obiettivo finale la messa in sicurezza dei conti del club, il proseguimento dell’attività agonistica e infine la vendita del titolo sportivo all’asta. Questa ulteriore proroga dell’esercizio provvisorio, avviata dopo il versamento parziale di 600 mila euro della Sigi nella casse del Catania, fa capire come il Tribunale abbia a cuore questa vicenda di particolare interesse sociale che tiene in ansia tifosi e sportivi. Adesso potrà cominciare la procedura di aggiudicazione che si spera si svolgerà nell’arco di un breve tempo e si concluda con l’annuncio di un nuovo proprietario che dovrà dare il giudice delegato ai fallimenti del tribunale catanese.