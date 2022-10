Catania troppo veloce e c’è chi dice che le vincerà tutte

"Le vinceranno tutte le partite, inutile provare a prenderli". Il Catania è inarrestabile, va troppo veloce per tutti gli avversari che cadono come i birilli e si sprecano i commenti degli addetti ai lavori che sono sicuri che i rossazzurri faranno filotto in Serie D. Il Catania “verticale” che Giovanni Ferraro ha plasmato dopo la grande adunata estiva è una macchina da gol. Ventuno reti in otto partite di campionato non si fanno per caso ed arrivano soltanto se lì davanti ci sono grandi interpreti che si dimostrano ogni volta sempre più affamati. Jefferson e Sarao hanno questa caratteristica in comune, non si stancano mai di cercare la via della rete. Domenica scorsa contro il Paternò in un certo senso hanno fatto staffetta mettendo a ferro e fuoco la difesa della squadra di Peppe Pagana, con il brasiliano che da subentrante si è rivelato ancora una volta semplicemente devastante. Quarta rete in otto partite mentre Sarao ne ha fatti tre. Con De Luca e Litteri non in condizione le punte a disposizione di Ferraro hanno sfruttato bene gli spazi lasciati dagli avversari dimostrando una fase offensiva molto dinamica e potente allo stesso tempo.