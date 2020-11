Catania-Turris diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Catania-Turris si gioca oggi, domenica 22 novembre 2020 per la 12^ giornata del Girone C di Serie C. Fischio d’inizio previsto per le 14.30.

Catania-Turris, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni della gara odierna:

CATANIA (3-5-2): Martínez; Zanchi, Claiton, Silvestri; Albertini, Maldonado, Welbeck, Dall’Oglio, Pinto; Pecorino, Reginaldo.

TURRIS (3-5-2): Albagnale; Esempio, Di Nunzio, Rainone; Da Dalt, Franco, Tascone, Giannone, Loreto; Pandolfi, F. Longo.

Dove vedere il match in diretta streaming

Catania-Turris si giocherà domenica 22 novembre 2020 con fischio d’inizio del signor Luca Angelucci della sezione di Foligno, previsto alle ore 14.30. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming dalla piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell’intero torneo, e sarà visibile anche sulle moderne smart tv di ultima generazione mediante la app.

Visti i recenti problemi tecnici avuti dalla piattaforma, dopo un accordo fra la stessa piattaforma e la Lega Pro, è stato deciso che tutte le partite del campionato di Serie C del mese di novembre saranno trasmesse in chiaro sul sito di Eleven Sports, sul canale Youtube, sulla pagina Facebook e su Live Now.

Ecco perché la partita Catania-Turris sarà visibile gratuitamente in diretta streaming mediante le pagine social di Eleven Sports anche attraverso dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook.

Per avviare la diretta bisognerà cliccare sul link della partita accedendo alla piattaforma, oppure, in alternativa, collegarsi al canale Youtube, alla pagina Facebook o a Live Now o, ancora, scaricare la app e accedere mediante quest’ultima.