Catania-Turris: probabili formazioni e dove vederla

Catania-Turris si gioca oggi, giovedì 30 settembre 2021 alle ore 14.30 allo stadio Massimino. Grande attesa per la sfida di Serie C tra le due formazioni reduci da momenti differenti. Padroni di casa che arrivano dal pari esterno col Catanzaro, non senza qualche polemica, ospiti che possono vantare il successo contro la Vibonese.

Qualche dubbio di formazione per le due squadre con i padroni di casa di mister Baldini che dovranno fare a meno di Piccolo, squalificato. Questi i possibili 22 che scenderanno in campo:

Catania-Turris si giocherà come detto oggi giovedì 30 settembre 2021 allo stadio "Angelo Massimino" di Catania. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 14.30.

La sfida di Serie C tra le due formazioni verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports. Per vedere la gara bisognerà registrarsi e attivare l'abbonamento mensile o annuale, scaricare l'applicazione, sia sul proprio personal computer o notebook, e collegarsi con il sito ufficiale delle piattaforma. In questa maniera sarà possibile vedere in diretta Catania-Turris.