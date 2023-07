Catania, ufficiale: Chiricò è rossazzurro

Chiricò vanta quattro promozioni in B, effetto dei successi in tutti i raggruppamenti del campionato di terza serie: nel 2019/20 fu tra i protagonisti del primato del Monza nel girone A; nel 2016/17, il primo posto nel girone C con il Foggia; nel 2014/15, s’impose con l’Ascoli nel girone B; nel 2011/12, attraverso i playoff, l’impresa con la Virtus Lanciano.