Catania, ufficiale: Curado è rossazzurro

Il Catania ha annunciato l'arrivo di Marcos Curado, difensore forte fisicamente che da ieri si trova in ritiro a Zafferana Etnea a disposizione del mister Luca Tabbiani. Questa la nota del club: Catania Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marcos Curado, nato a Mar del Plata, in Argentina, il 9 maggio 1995. In patria, con l’Arsenal Fútbol Club, il difensore centrale ha disputato 74 gare in Superliga, dal 2015 al 2018, realizzando 3 gol. Con la squadra di Sarandí, Curado ha debuttato inoltre in Copa Sudamericana. Giunto al Genoa, ha indossato successivamente le maglie del Crotone, conquistando con i pitagorici la promozione in Serie A al termine del campionato 2019/20, del Frosinone e, nelle ultime due stagioni, del Perugia. Complessivamente, conta 99 presenze e 2 gol in Serie B, categoria in cui si è espresso nelle cinque annate più recenti.