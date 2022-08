Catania, ufficiale: Ferraro il nuovo allenatore

Come ormai noto da tempo, è Giovanni Ferraro il nuovo allenatore del Catania. Il mister è l’artefice della promozione in Serie C del Giugliano, l’uomo a cui il ds Antonello Laneri si è affidato per rilanciare l'Elefante, tramortito dal fallimento e dall'esclusione dal campionato di Serie C. Sarà Ferraro a dover riportare il Catania tra i professionisti.